Opbrengst kinderactie SOS Koala richting 50.000 euro

Een eenzame koala in verkoolde boom. Hij overleefde de dodelijke bosbranden die een Australisch bos hebben verwoest. Ⓒ Hollandse Hoogte

HILVERSUM - Het bedrag dat kinderen hebben opgehaald in een actie voor koala’s en andere door de bosbranden bedreigde dieren in Australië is zaterdagochtend opgelopen naar 49.768 euro. Die tussenstand werd rond 11.00 uur bekendgemaakt in de studio in Hilversum, waar de speciale tv-actie SOS Koala plaatsvindt.