Teller actie kinderen voor koala's naar 68.612 euro

Een eenzame koala in verkoolde boom. Hij overleefde de dodelijke bosbranden die een Australisch bos hebben verwoest. Ⓒ Hollandse Hoogte

HILVERSUM - Halverwege de tv-actie SOS Koala is de teller opgelopen naar 68.612 euro. Deze tussenstand werd rond 14.15 uur bekendgemaakt in de studio in Hilversum, waar de bijzondere uitzending van Zapp Your Planet bezig is.