’Stuur Nederlandse militairen naar Pools-Wit-Russische grens’

Het CDA wil dat Nederland militairen naar de Pools-Wit-Russische grens stuurt, en de VVD wil santies tegen partnermaatschappijen van de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder is gecharmeerd van een initiatief van het Verenigd Koninkrijk, dat een team van tien soldaten naar Polen heeft gestuurd om technische ondersteuning te bieden. Mulder vraagt demissionair minister Knapen (Buitenlandse Zaken) tijdens een Kamerdebat over het buitenlandbeleid of Nederland iets soortgelijks kan doen. Het Britse team is ingevlogen om de Polen te helpen bij het repareren en versterken van het grenshek bij Wit-Rusland.

Nieuw arsenaal sancties

Afgelopen maandag kondigden EU-landen een nieuw arsenaal aan sancties aan, waarmee ook personen en organisaties die meewerken aan Loekasjenko’s ’staatsgeleide mensensmokkel’ kunnen worden aangepakt. Vliegmaatschappijen, reisbureaus en andere betrokkenen moeten worden gestraft als ze de activiteiten van Wit-Rusland blijven faciliteren. Wat de sancties precies inhouden, moet echter nog duidelijk worden.

Kamerleden hebben er zo hun eigen ideeën over. Zo pleit VVD-Kamerlid Brekelmans voor meer specifieke sancties tegen partnermaatschappijen van de Wit-Russische staatsluchtvaartmaatschappij Belavia, zoals Turkish Airlines en het Russische Aeroflot. Zijn CU-collega Ceder wil dat Wit-Rusland uit het internationale bankensysteem Swift wordt gezet, en PvdA en GL willen dat de handel tussen Nederland en Wit-Rusland verder wordt aangepakt. „De handel met Belarus is ondanks het Europese sanctiepakket niet significant gedaald”, stelt Piri (PvdA).

’Niet buigen voor dit soort chantage’

Over de behandeling van de migranten, die via de zogenoemde Minsk-route naar Europa gaan, lopen de meningen uiteen. Linkse partijen zoals GL, SP en Volt vinden dat migranten die via Wit-Rusland binnenkomen en recht op asiel hebben moeten worden opgevangen. VVD en CDA willen de acties van Loekasjenko echter niet belonen. „Als wij buigen voor dit soort chantage, zullen andere landen dit ook gaan doen”, aldus VVD’er Brekelmans.

Donderdag debatteert de Kamer verder over het Nederlandse buitenlandbeleid.