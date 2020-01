Minister Bijleveld: MIVD beschikt over informatie dat toestel in Iran is neergeschoten

Dat liet de minister van Defensie vrijdag na de ministerraad weten. „De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk is dat dit een luchtafweerraket is geweest.”

Bekijk ook: Hier zou Oekraïense vliegtuig geraakt worden door raket Iran

De Amerikanen vermoeden dat een raket van het Iraanse luchtafweersysteem de Boeing 737-800 per ongeluk zou hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde niet lang nadat Iran raketten had gelanceerd op militaire bases van de VS en geallieerde troepen in Irak. Vermoedelijk had Iran het luchtafweergeschut geactiveerd uit vrees voor Amerikaanse aanvallen op doelen in Iran.

Ook Canada is er op basis van inlichtingen van overtuigd dat de Iraniërs verantwoordelijk zijn. De premier Justin Trudeau liet weten dat hij antwoorden wil.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak tegen verslaggevers van het Witte Huis zijn zorgen uit over de oorzaak van de crash. „Het kan zijn dat iemand een fout gemaakt heeft.” Daar voegde hij aan toe dat hij bedenkingen heeft over wat er gebeurd is, maar gaf geen details. „Er is iets verschrikkelijks gebeurd.”

Bekijk ook: Iran nodigt VS uit deel te nemen aan onderzoek vliegtuigcrash

Geen van de 176 inzittenden overleefde de ramp. Aan boord waren 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten.

Bekijk ook: Canadezen herdenken slachtoffers vliegramp Iran