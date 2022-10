Premium Het beste van De Telegraaf

De schijn van vakantie Trekken filmpjes op ’luxe’ cruiseferry meer asielzoekers? ’Ze vreten een halve appeltaart’

De Silja Europa, waar momenteel zo’n zeshonderd asielzoekers worden opgevangen. Ⓒ Foto’s ANP/HH

Amsterdam - Het is lastig te zeggen of de filmpjes vanaf de ’luxe’ noodopvang op de cruiseferry in Velsen andere migranten aanzet om naar Nederland te komen. De ophef is er niet minder om. De VVD pleit opeens voor versobering van de opvang.