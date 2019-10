Kamer verzuipt in debatten en moties

Dat is tenminste een van de voorstellen die de werkgroep van Kamerleden onder leiding van SGP-leider Van der Staaij doet. De groep kamde het zogeheten ’reglement van orde’ door om het parlementaire werk vlotter te laten verlopen.

Dat is nodig. Aan het begin van dit parlementaire jaar stonden er 107 ’spoeddebatten’ op de wachtlijst waarvoor nog geen datum was ingepland. Dergelijke debatten vergen goedkeuring van dertig Kamerleden. Ze zijn gebonden aan de actualiteit, maar worden in de praktijk pas maanden, zo niet een half jaar later gevoerd.

Andere setting

Ook bij de gewone debatten, die bij meerderheid van de Kamer worden aangevraagd, is er een stuwmeer: begin dit jaar wachtten 115 debatten op agendering. Van der Staaij wil dat er meer debatten in kleine commissiezalen plaatsvinden in plaats van in de grote zaal. Die kleine debatten, nu onduidelijk ’algemeen overleg’ genoemd, gaan ’commissiedebat’ heten. Daarin kunnen Kamerleden voortaan ook debataanvragen doen of het kabinet verzoeken om brieven.

Behalve in debatten verzuipt de Kamer volgens Van der Staaij in een ’overdaad’ van moties, een schriftelijke opdracht aan het kabinet om het beleid op een specifiek punt bij te sturen. Dat instrument is ’bot’ geworden, alleen al door de overdaad. In het vergaderjaar 1960/61 diende de Kamer 24 moties in. In 1980/81 waren het er 775 en afgelopen jaar maar liefst 4141 moties. Toch ziet de werkgroep ’geen mogelijkheid’ de regels op dit vlak aan te passen. Wel doen Van der Staaij en consorten een oproep aan de collega’s om zich in te houden, al hebben eerdere oproepen daartoe weinig effect gehad.

Van de agendabespreking in de grote zaal komt voortaan maar één moment, waarop alleen plenaire debatten mogen worden aangevraagd. Ook voor stemmingen komen maar twee momenten per week. Dat moet het werk overzichtelijker maken en vooral voorspelbaarder voor Kamerleden. Die moeten nu geregeld een commissiedebat halsoverkop onderbreken om in de grote zaal te kunnen stemmen.