Mannen van verkeersbord gewist

Wie nu oversteekt, ziet een zwangere vrouw, of een lesbisch stelletje hand in hand. Er zijn zes varianten, ook met oudere vrouwen, zo schrijft de NOS.

De gemeente zegt de ’zichtbaarheid van vrouwen’ in de openbare ruimte te willen vergroten. „De alomtegenwoordigheid van mannen versterkt het idee dat sommige mensen, vooral vrouwen maar ook minderheden, minder in het openbaar thuishoren", zegt de socialistische burgemeester Sandrine Salerno. In LeTemps zegt de burgemeester: ’"De doelstelling is nul seksisme in mijn stad".

Salerno vindt dat in de toekomst ook transgenders, gehandicapten en dikke mensen op de borden moeten komen.

De omruiloperatie kost minimaal 50.000 euro. de oude borden zijn niet vernietigd, maar voorlopig opgeslagen.

De figuurtjes op de borden blijven voorlopig nog wel zwart.

De stad wil ook meer vrouwelijke straatnamen.