Ondanks lenteperiode hele week herfstweer: ’Dagelijks regen en veel wind’

Deze windstoten kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. Verder is het overal bewolkt en regenachtig. Op veel plaatsen in het noorden en midden van het land valt tot vanavond ruim tien tot twintig millimeter, meldt Weeronline.

Dinsdag is het bewolkt en valt af en toe regen en motregen. De westenwind is matig, maar aan zee vrij krachtig. Woensdag waait het ook behoorlijk en vallen er ook enkele buien. In het westen breekt wel heel af en toe de zon door en wordt het maximaal 13 graden.

Ook donderdag regent het veel en is er een krachtige wind boven land en aan zee. In het Waddengebied is de wind zelfs stormachtig. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden.

Vrijdag is het vrij koud voor de tijd van het jaar. De temperatuur ligt tussen 7 en 9 graden en op veel plaatsen blijft het regenen. „Het is niet uitgesloten dat er in het noorden van het land ook natte sneeuw valt”, aldus Weeronline.