Drone met explosieven raakt huis van Iraakse premier

Volgens veiligheidsbronnen hebben wel zes beveiligers van de premier, die buiten zijn woning waren gestationeerd, verwondingen opgelopen.

Groene zone

De aanslag gebeurde op het moment dat enkele honderden aanhangers van pro-Iraanse groepen met sit-ins protesteerden bij de ingang van de zogenoemde Groene Zone in de Iraakse hoofdstad, waar zich ook de woning van de minister-president bevindt. In deze zwaarbeveiligde zone zijn ook overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades gevestigd. De demonstranten zijn het niet eens met de uitslag van de parlementsverkiezingen van 10 oktober.

De premier liet op Twitter weten in orde te zijn. „Ik roep op tot kalmte en terughoudendheid van iedereen in het belang van Irak.”

Verenigde Staten

De Verenigde Staten veroordelen de drone-aanval. „We zijn opgelucht te horen dat de premier ongedeerd was. Deze schijnbare daad van terrorisme, die we sterk veroordelen, was gericht tegen het hart van de Iraakse staat”, zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. Westerse diplomaten die in de buurt in de Groene Zone zijn gevestigd, zeiden dat ze explosies en geweervuur in het gebied hoorden.

Protesten

Vrijdag liepen protesten van aanhangers van partijen die de uitslag van de verkiezingen betwisten uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Agenten werden bekogeld met stenen, verschillende politiemensen raakten gewond. De politie vuurde daarop traangas en kogels af op de demonstranten, ten minste een van de actievoerders kwam om.