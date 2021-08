Bewoners bedreigd en beroofd door inbreker

De inbreker werd betrapt door een 28-jarige bewoner. Hij en een 26-jarige bewoonster van het pand werden daarop bedreigd en beroofd. De dader vertrok in de auto van een van de slachtoffers.

De auto werd later teruggevonden aan De Oude Werf in Heiloo. De politie heeft de omgeving daar doorzocht, maar de verdachte is niet meer gevonden.

De politie roept getuigen op om zich te melden. De verdachte had een donkergetinte huidskleur en rastahaar. Hij droeg een zwarte jas met rood en zilver.