Malala is terug in geboorteplaats Mingora

Samen met haar ouders en een broer was ze in een militaire helikopter naar de stad gebracht. Haar voormalige ouderlijk huis is nu verhuurd aan Farid-ul-Haq Haqqani, een vriend van de familie van de twintigjarige Malala. Die zei dat de Nobelprijswinnares heeft gezegd dat ze terugkeert naar Mingora zodra ze is afgestudeerd. Zij studeert nu politiek, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford.

De Pakistaanse autoriteiten hadden voor het bezoek van Malala aan Mingora strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Zij is sinds donderdag in Pakistan.

Malala werd in oktober 2012 in een Pakistaanse schoolbus in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze was een doelwit omdat ze streed voor onderwijs voor meisjes. De jonge activiste overleefde de aanslag ternauwernood.

Malala kreeg daarna wereldwijd bekendheid door haar strijd voor onderwijs voor alle kinderen. In 2014 ontving zij de Nobelprijs voor de Vrede. Deze maand gaat er een nieuwe meisjesschool in het dorp Shangla in de Swatvallei open. Die is gebouwd met geld dat Malala met de Nobelprijs heeft gewonnen.

