Raadsels rond in zeil gewikkeld lichaam

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt het misdrijf. De politie Noord-Holland weet nog niet wie het slachtoffer is. Mogelijk levert dna-onderzoek in de landelijke databank of database van vermiste personen meer duidelijkheid op.

Passanten zagen dinsdag een grote plastic zak drijven ter hoogte van het schiereiland Schoteroog. De politie rukte met forensisch specialisten en een helikopter uit. De politie zoekt mogelijke getuigen die de afgelopen tijd iets verdachts bij het recreatiewater hebben opgemerkt.

Normaal gesproken is het zeker in zo’n zonnige periode als nu erg druk, maar door de coronacrisis is het stil in het gebied dat veel jachthavens en restaurants kent. Opvallend is dat in februari aan het meertje een uitgebrande auto is gevonden.

Voor zover bekend werd er in Haarlem niemand recent vermist. Wel zijn er sinds begin 2019 drie personen uit Amsterdam, Rotterdam en Aalsmeer spoorloos verdwenen. In alledrie de zaken gaat de politie er vanuit dat de personen niet meer leven en is er een link met het criminele circuit.

