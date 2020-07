Belg krijgt vier jaar cel voor verkrachting Nederlandse studente

De studente was in de nacht van 2 op 3 maart met een groep vrienden op stap in Brussel. Toen het tijd was om te betalen ging ze - stomdronken - met een vriend op zoek naar een pinautomaat. De Vilvoordenaar pikte ze op en bracht ze naar een automaat. Toen de vriend uitstapte, reed hij weg met de Nederlandse en verkrachtte haar tweemaal.

De vrouw wist sms’jes naar haar vrienden te sturen, waarna de politie haar geshockeerd terugvond in een steegje in Vilvoorde. De man werd een paar uur later opgepakt. „Betrokkene heeft het slachtoffer ernstig leed toegebracht en toont geen enkel schuldinzicht”, aldus de rechter.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist. De twintiger kan nog in beroep gaan.