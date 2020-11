Vermiste ara Charlie na ruim drie weken terecht

Charlie vloog sinds december 2019 dagelijks een rondje door de Haagse wijk Loosduinen. Hierbij koos het dier een vaste route. Veel inwoners van de wijk zagen de vogel dagelijks voorbijkomen. Tot vrijdag 30 oktober, toen in de avond de papegaai niet op de gebruikelijke tijd van 16.30 uur terugkwam. Ondanks grote zoekacties was er geen enkel spoor van het dier, dat al voor zijn verdwijning ruim 2000 volgers had op Facebook.

Beloning

De eigenaar van Charlie, Marc van den Bergh, zette dagelijks alles op alles om zijn papegaai weer terug te krijgen. Er werd zelfs een beloning van 3000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Volgers van de blauwgele ara reageren opgelucht. „Wat een geweldig nieuws”, schrijft iemand onder een Facebookpost. „Godzijdank!”, schrijft en ander.