Drie doden bij ongeluk A6

De auto waarin de drie zaten kwam rond 9.30 uur door nog onbekende oorzaak ondersteboven in het water terecht. De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat de auto eerst een aantal keren over de kop vloog. Een van de drie inzittenden is vervolgens langs de kant van de weg gevonden, twee andere inzittenden zaten bij het te water raken nog in de auto.

Alle drie de slachtoffers zijn om het leven gekomen. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar kon niets meer voor de betrokkenen betekenen.

Duikers zijn het water in om te zoeken naar eventueel meer slachtoffers. Een politiehelikopter maakt daarnaast overzichtsfoto's.

De politie kan nog niet aangeven wat de toedracht van het ongeluk is: ,,Bij ons is in ieder geval geen aanrijding gemeld, maar uiteraard doen we uitgebreid onderzoek en zullen we spreken met getuigen om de toedracht helder te krijgen", stelt een woordvoerder.

De politie gaat er vanuit dat de drie dodelijke slachtoffers allen in de auto zaten die van de weg raakte en eindigde in de naast de A6 gelegen sloot.

Vanaf Lelystad zijn er 2 rijstroken afgesloten. De VID verwacht dat de afhandeling nog wel een poos zal gaan duren. Verkeer vanuit Emmeloord dat naar Amsterdam wil wordt aangeraden via de N50, de A28 en de A1 om te rijden.