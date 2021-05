NPO neemt ook de radio flink op de schop

Voor NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM en jongerenzender FunX staan volgend jaar flinke vernieuwingen gepland. Bij Radio 1 moet de middag- en avondprogrammering op de schop, bij 3FM wordt zo’n 1,5 miljoen bezuinigd en in FunX wordt juist meer geïnvesteerd.

De NPO wil samen met de omroepen de mogelijkheid onderzoeken om minder presentatoren in te zetten op Radio 1. De NPO reageert niet op de plannen. „De status van een concept is zoals het woord al zegt: een concept. Over interne processen op gebied van audio doen we op dit moment geen uitspraken”, aldus een woordvoerder.

Radio 1 is sinds jaar en dag de nieuws- en sportzender, met ruimte voor verstrooiing tussendoor. Dat gaat veranderen. „NPO Radio 1 wil journalistiek sterker worden met onderscheidend aanbod dat impact heeft”, volgens het plan, en, „de beste journalisten hoor je bij NPO Radio 1.”

Dat betekent het einde voor dramaproducties. „We willen fictie duidelijk scheiden van werkelijkheid.”

Verstrooiing

De zender wil meer investeren in onderzoeksjournalistiek. De publieke omroep kreeg eerder deze maand veel kritiek omdat in de tv-plannen juist minder aandacht voor journalistiek zou zijn, waarbij onder meer een streep zou gaan door ’Andere Tijden’. Dat idee werd teruggedraaid.

De programmering tussen zes uur ’s ochtends en half twee ’s middags blijft in het conceptplan intact. Na die tijd staan wijzigingen gepland.

Programma’s die wat lichter van toon zijn of meer verstrooiing bieden, dreigen te sneuvelen, zoals de BNNVARA Sport Combinatie (B.V.S.C.), dat luchtig sportnieuws bespreekt. Een woordvoerder van de omroep herkent de plannen en geeft aan nog in gesprek te zijn met de NPO.

Van twee tot vier, waar nu ’Blok&Toine’ staat, het programma van Mischa Blok en Toine van Peperstraten, is het de bedoeling om ruimte te maken voor „toegankelijke en creatieve formats” en „een nieuw programma dat op een toegankelijke manier maatschappelijk relevante onderwerpen biedt met veel ruimte voor interactie met de luisteraar.” AVROTROS, de omroep achter ’Blok&Toine’, geeft aan dat ze in gesprek zijn met de NPO en wil verder geen reactie geven.

