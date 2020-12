Hardleerse ’coronahoester’ voor de tweede keer in de kraag gevat

De hardleerse man was vrijdag door winkelpersoneel aangesproken omdat hij geen mondkapje droeg. De man was daarvan niet gediend en hoestte opzettelijk naar het personeel. Toen de gealarmeerde politie de man aanhield, hoestte hij ook met opzet naar de agenten. Daar liet hij het niet bij, hij wreef de dienders bovendien onder de neus dat hij corona had.

De man is ingesloten op verdenking van poging tot zware mishandeling. Hij moest op last van de officier van justitie een verplichte coronatest ondergaan. Wat de uitslag daarvan was, is nog niet bekend.