Hoekstra en Ollongren melden vanochtend dat ’diplomatieke inspanningen tot op heden geen opening hebben opgeleverd’ in het conflict tussen Rusland en het westen over Oekraïne. Zo wil de Russische president Poetin dat de NAVO al haar troepen terugtrekt uit Oost-Europa: iets waartoe het westen niet bereid is. „Daarom houdt het kabinet nog steeds rekening met alle scenario’s en is het belangrijk voorbereid te zijn op het scenario dat gesprekken onverhoopt niet slagen”, aldus de ministers. „De kans op escalatie blijft vooralsnog reëel.”

Aandringen

Het kabinet heeft nog steeds geen keuze gemaakt over het leveren van defensieve wapens aan Oekraïne. De Oekraïense regering Nederland vroeg al een paar weken geleden om zulke wapenleveranties. Hoekstra en Ollongren willen ’alle stappen zorgvuldig doorlopen’, schrijven ze nu. Vooral de VVD in de Tweede Kamer dringt aan op een snel besluit. Nu Nederland een negatief reisadvies heeft afgegeven voor Oekraïne, is extra lastig om bepaalde wapensystemen te leveren waarvoor extra training nodig is.

Het kabinet heeft niet goed zicht op alle Nederlanders die zich nog in het land bevinden. Op dit moment hebben 147 landgenoten zich gemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar die registratie is niet verplicht. „Helaas kunnen persoonsgegevens van Nederlanders niet worden verkregen via luchtvaartmaatschappijen en lokale autoriteiten in verband met privacyoverwegingen”, schrijven Hoekstra en Ollongren.

Noodpaspoorten

De Nederlandse ambassade in Kiev is grotendeels gesloten: er is nog een minimale bezetting aanwezig. Alle computers zijn ’ontkoppeld en in veiligheid gesteld’. Een deel van het ambassadepersoneel is uitgeweken naar de westelijke plaats Lviv – dichtbij de Poolse grens – waar nog wel noodpaspoorten kunnen worden verstrekt. Woensdagmiddag debatteert de Kamer over de crisis in Oekraïne.