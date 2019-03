Minister: bezopen trucker niet te bevatten

De chauffeur reed een voertuig van een weginspecteur van Rijkswaterstaat en een politiewagen aan. De politie en Rijkswaterstaat waren aan het helpen bij een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp toen de twee auto’s door de vrachtwagen werden geraakt. Er vielen geen gewonden.

De chauffeur van de vrachtauto had volgens inspecteurs van Rijkswaterstaat de rode kruizen boven de weg genegeerd. Volgens de politie bleek uit een blaastest dat hij te veel had gedronken en had hij ook nog eens een positieve speekseltest op drugs.

Volgens Rijkswaterstaat was de ravage op de A4 richting Amsterdam groot. De weg moest een aantal uren worden afgesloten.

Ook op de A67 bij Steensel (Brabant) veroorzaakte een dronken trucker een ongeluk. Zijn voertuig, waarin vlees werd vervoerd, kantelde toen hij de berm raakte. De 44-jarige Pool, die lichtgewond raakte, is aangehouden.