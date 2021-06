Brand in historisch pand De Waag in Hoorn

Het pand ligt aan het plein Roode Steen, het centrale plein in Hoorn en het middelpunt van de kaasmarkt in de zeventiende eeuw, toen De Waag werd gebouwd. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Veel publiek staat toe te kijken.

Volgens eigenaar Frank Wiese is de brand na sluitingstijd van het restaurant in het gebouw ontstaan. Het vuur brak volgens hem door nog onbekende oorzaak uit in een karretje dat de hele avond buiten op het terras had gestaan. „Gelukkig was er op het moment dat de brand uitbrak niemand in de zaak en is iedereen ongedeerd gebleven. Het alarm heeft goed gewerkt. Groot compliment voor alle hulpdiensten die dit historische gebouw hebben weten te redden.”

De schade valt mee, zegt Wiese. „Alles is erop gericht morgen open te gaan.”

