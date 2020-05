’Alle stemmen verkiezingen Suriname zijn al geteld’

Ze begrijpt niet dat de officieuze uitslagen nog niet bekendgemaakt zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De voorzitter van de club die toezicht houdt op de verkiezingen in het land vindt dat de bevolking recht heeft te weten wat de uitslag is. „Dit kan echt niet.”

De verkiezingen in Suriname verliepen behoorlijk chaotisch. Zo bleven vanwege lange wachtrijen stembureaus 2 uur langer open. Aan het einde van dinsdag was de uitslag op basis van 75 procent van het aantal getelde stemmen bekend. Districtscommissaris van Paramaribo, Mike Nerkust, stelde dinsdag de woensdagochtend nog nodig te hebben om de laatste resultaten te verwerken. Pas dan kunnen de officieuze uitslagen bekend worden gemaakt. Maar volgens van Dijk-Silos zijn die dus allang bekend.

Tegenstanders van de regering zijn er niet gerust op. Nieuwssite Waterkant bericht dat aanhangers van politieke partijen overnachten in de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo, waar stembiljetten liggen opgeslagen. Ze willen er zeker van zijn dat er niet wordt gesjoemeld. Nerkust benadrukt dat in de hal sprake is van cameratoezicht. Er wordt volgens hem niets verkeerds gedaan.

Op basis van 75 procent van de uitgebrachte stemmen blijkt de oppositiepartij VHP van Chan Santokhi nog steeds aan de winnende hand te zijn. Hij heeft 41 procent van de totaal uitgebrachte stemmen, terwijl de NDP van president Desi Bouterse op 23 procent zit. Daarna volgen de NPS van Gregory Rusland met bijna 12 procent en de Abop van Ronnie Brunswijk met 7,5 procent.