Akkoord over steunpakket ov

De onderhandelingen over een steunpakket hebben vertraging opgelopen door gesoebat over geld. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) praat al weken met ov-bedrijven over financiële hulp. Aanvankelijk was het de bedoeling om voor 1 juni een oplossing te hebben gevonden.

In de Tweede Kamer waren vorige week al zorgen over de het uitblijven van het steunpakket. Onder andere de VVD en GroenLinks hebben het kabinet gemaand om vaart te maken.

1,5 meter

Bussen, trams en treinen rijden sinds maandag weer op volle kracht, maar door alle coronamaatregelen kan slechts 40 procent van het normale reizigersaantal worden verwelkomt. Dat zorgt voor forse exploitatieverliezen voor de NS en de stad- en streekvervoerders.

Er komt nu financiële hulp tot in ieder geval het einde van het jaar. Alle details worden waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt.