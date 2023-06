Duitsland registreerde nog nooit zo veel immigranten

Naast de bijna 2,7 miljoen immigranten verlieten 1,2 miljoen mensen het land. Dat betekent dat de bevolking door migratie met bijna 1,5 miljoen mensen is gegroeid, en ook dat is een record sinds Duitsland in 1950 begon met het bijhouden van de gegevens.

De instroom is in een jaar tijd verdubbeld. In 2021 telde Duitsland ruim 1,3 miljoen immigranten en bijna 1 miljoen emigranten.

Van de 2,7 miljoen nieuwkomers kwamen ongeveer 1,1 miljoen uit Oekraïne. Zij arriveerden vooral tussen maart en mei vorig jaar, in de eerste maanden van de Russische invasie. Sinds augustus daalt het aantal Oekraïners in Duitsland. Na de Oekraïners volgen immigranten uit Syrië (netto plus 68.000), Afghanistan (plus 55.000) en Turkije (plus 49.000).