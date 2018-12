Automatische wapens gevonden bij verdachte van moord op Reduan Bakkali

Dat meldt de politie, die na de liquidatie een groot rechercheonderzoek is gestart. Naast de automatische- en handvuurwapens zijn ook „andere relevante goederen” in beslag genomen. Wat voor goederen dat zijn, maakt de politie niet bekend. Ook is nog onduidelijk waar de wapens zijn aangetroffen.

Ook is er meer bekend over de drie verdachten. Eén van hen is een 41-jarige man, de vermoedelijke schutter, die vrijdagavond is aangehouden. Op de Rijksweg A13 ter hoogte van Rijswijk is vrijdagnacht een 34-jarige man opgepakt. Een derde aanhouding vond zaterdagochtend plaats op een locatie in het Westland. Dit betreft een 31- jarige man.

De aangehouden verdachten zitten vast in volledige beperking.

Vermoedelijke schutter liet dna achter

Reduan Bakkali werd donderdag in zijn beletteringsbedrijf bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Hij is de broer van Nabil Bakkali, de kroongetuige in een zaak tegen de Mocro-maffia. De vermoedelijke schutter is opgepakt nadat dna dat bij de plek van het misdrijf was gevonden, bleek overeen te komen met een dna-profiel in de databank van de politie van iemand die in Hilversum zou wonen. Het dna werd in elk geval in de gestolen Seat Leon gevonden, de vermoedelijke vluchtauto die na de moord in brand was gestoken.

Deze auto werd een paar straten verderop op de Tt. Vasumweg gevonden. Het was al bekend dat dit voertuig heeft rondgereden in ‘t Gooi. Op die wagen zaten vervalste kentekenplaten van een andere auto.

Niet alleen Bakkali besloot over te stappen naar de politie. Steeds meer handlangers realiseren zich dat de organisatie - zoals justitie vorige week zei tijdens een zitting - eigen mensen vermoordt. Ze overwegen eveneens te gaan praten met de politie of hebben dat al gedaan.

