Peiling: Rutte denkt aan Melkert

„Dit zegt helemaal niets”, relativeert Rutte. Hij denkt bij zulke cijfers vooral aan Ad Melkert, de gevallen PvdA-voorman uit de nadagen van Paars-II.

Die stond in 2002 torenhoog in peilingen en was met VVD’er Hans Dijkstal in de race om Wim Kok als premier op te gaan volgen. Totdat Pim Fortuyn om de hoek kwam kijken en een enorm verlies voor de PvdA en de VVD inluidde. Het betekende het einde van de politieke carrière van Melkert.

’Verkiezingen nog een eeuwigheid’

VVD en PvdA haalden toen beide iets meer dan 20 zetels. „Ik leid uit de peiling af dat we niet onder de 20 zullen zakken!”, aldus Rutte. „De verkiezingen zijn vooralsnog in maart volgend jaar. Dat is nog een eeuwigheid weg.”

In de peiling volgen GroenLinks, CDA, PVV, PvdA en FvD op ruime afstand van de VVD en schommelen rond de vijftien zetels. Opvallend is de slechte score voor D66. Dat zou er van de huidige 19 blauwe Kamerstoelen slechts 8 over houden. De ruziënde partijen 50Plus en Denk zouden het ieder nog maar met één zetel moeten doen.