Wat mag wel en niet met een waterwerper? ’Straks worden agenten nog afwachtend’

Binnenland

Utrecht-hooligan (36) van bed gelicht

De politie heeft dinsdag een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld na afloop van de voetbalwedstrijd van FC Utrecht tegen Cambuur, zaterdag. De 36-jarige Utrechter is in de vroege ochtenduren van zijn bed gelicht, aldus de politie. Het gaat om de tweede aanhouding in het o...