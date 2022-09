Vrachtwagen met ruim 1800 kilo cocaïne onderschept in Barendrecht

Binnenland

Douane onderschept 700 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is woensdagavond een lading van 700 kilo cocaïne onderschept door de douane. De drugs waren verstopt in een container met bananenpuree uit Costa Rica en hadden een straatwaarde van ruim 52 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.