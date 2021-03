Fabriek coronavaccins van Halix in Leiden goedgekeurd door EMA

De Europese Unie hoopt snel leveringen uit de fabriek te ontvangen. Ook de Britten rekenen daarop. Het touwtrekken is daarom al geruime tijd gaande. AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken. Critici wijzen erop dat het Verenigd Koninkrijk juist al veel vaccins krijgt die op EU-bodem zijn gemaakt.

Met de Halix-locatie erbij zijn er nu vier productievestigingen met een vergunning voor de productie van het vaccin. Het is onduidelijk hoeveel Halix al heeft voorgeproduceerd en of die voorraden nu naar de EU kunnen gaan.

Zaterdag onderhandelen Brussel en Londen weer over de verdeling van de vaccins uit onder andere de Leidse fabriek. De EU eist volgens ingewijden het leeuwendeel op. De baas van AstraZeneca zei vorige maand ook al dat het overgrote deel de EU ten goede zou komen, ook al had het VK volgens hem eigenlijk de oudste rechten.

Intussen is er ook een extra locatie goedgekeurd voor het vaccin van Pfizer/BioNTech, in het Duitse Marburg. Reeds vorige week werd positief geoordeeld over een extra locatie voor de productie van Moderna, in Visp in Zwitserland. Samen met veranderingen in de productieprocessen moet dit allemaal leiden tot een verhoging van de aantallen vaccins.