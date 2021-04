Welke lockdown? Deze Nederlanders staan al half jaar op Spaanse camping: ’Hier is het veiliger’

Het leven in Spanje is ’ontspannen en relaxed’, vinden Hans en Tineke van der Lelie uit Leusden. Ⓒ Hilde Postma

Valencia - Nadat in Nederland in september de coronacijfers begonnen op te lopen, reden Marie-José en Han Willems uit Ruurlo (beiden 65) met hun caravan en hun honden Bowie en Chica voor een tochtje van twee weken naar Duitsland en Italië. „Het idee was om in oktober weer terug te gaan. Maar toen ging het zo slecht met de coronacijfers in Nederland, dat we naar Spanje zijn doorgereden.”