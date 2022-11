Westerse journalist opgepakt bij zeldzame massaprotesten in China

In meerdere Chinese steden zijn mensen zondag de straat opgegaan in een protestgolf die ongekend is voor het China van de laatste jaren. Onder meer in Shanghai, Beijing en Wuhan protesteren mensen tegen het coronabeleid en roepen ze zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping. De politie greep in en volgens getuigen zijn veel mensen opgepakt.

Aanleiding voor de protesten is een brand in de stad Urumqi in de provincie Xinjiang waarbij donderdag tien doden vielen. Volgens de demonstranten konden zij vanwege een strenge lockdown niet aan de vlammen ontkomen. In het flatgebouw zouden niet alleen deuren zijn vergrendeld vanwege de maatregelen, ook zouden reddingswerkers het gebouw moeilijk hebben kunnen bereiken door hekken die waren geplaatst vanwege de lockdown. Sommige slachtoffers zouden uit angst de coronaregels te overtreden hun woning niet direct hebben durven verlaten. In Urumqi mogen bewoners al honderd dagen praktisch de deur niet uit.

Zaterdag waren herdenkingen voor de slachtoffers georganiseerd in steden in het hele land en onder andere in Shanghai mondde dat uit in protesten. Op video’s die via social media werden gedeeld, is te zien dat een groep demonstranten „weg met de Communistische Partij en weg met president Xi Jinping” scandeert. Zondag gingen mensen opnieuw de straat op in veel steden, waaronder Shanghai, Beijing, Wuhan, Guangzhou, Xi’an en Chongqing.