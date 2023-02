Zes mannen vast na mogelijk verijdelde ontvoering Zoeterwoude

Er zijn twee mensen gewond geraakt bij de verijdelde ontvoering. Het mogelijke doelwit, een 28-jarige man uit Naaldwijk, bleek te zijn mishandeld en een passerende fietser werd geschept. Er is een waarschuwingsshot gelost door een van de agenten. Omwonenden spreken van wildwesttaferelen. Op foto’s is te zien dat er een grote politiemacht op de been was. Over de arrestaties en het onderzoek laat de politie zaterdagmiddag weten: „In dit stadium kunnen we daar nog niets over zeggen. Alle verdachten zitten nog vast en worden gehoord.”

Fietser geschept

In eerste instantie meldde de politie vrijdagavond - „in de verwarring” - via Twitter dat er drie aanhoudingen waren verricht aan de Aziëlaan in Zoeterwoude, maar zaterdag blijken dus zes mannen ter plaatse te zijn aangehouden. Het zestal wordt verdacht van mishandeling en mogelijke poging tot ontvoering.

De politie was snel plaatse nadat een getuige rond 21.00 uur in de omgeving van de Geerweg een verdachte situatie in de bosjes zag. Toen de politie arriveerde sloegen drie mannen op de vlucht. Een verdachte, die probeerde te ontkomen in een auto, schepte een fietser. Het 28-jarige slachtoffer bleek te zijn mishandeld en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de fietser is gewond vervoerd naar het ziekenhuis.

De verdachten waren met twee auto’s, waaronder een witte bestelbus. Omwonenden meldden De Telegraaf dat er eerder twee auto’s in de omgeving zijn gezien die „verdacht gedrag” vertoonden. De politie zegt alle tips serieus te nemen en na te trekken.

