20 jaar voor verzender bombrieven politici VS

Alle bombrieven werden op tijd onderschept en zijn nooit afgegaan. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - De verzender van bombrieven naar Amerikaanse politici in het najaar van 2018 is veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Dat melden Amerikaanse media. Cesar Sayoc stuurde in oktober 2018 bombrieven naar Democraten en tegenstanders van president Donald Trump.