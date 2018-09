Paasvuur Dijkerhoek opnieuw het hoogst

Het bouwen van de paasbrandstapels, ook poasboakes genoemd, is een traditie in de vijf buurtschappen in Rijssen-Holten. Dit jaar is de 54e editie van de Paasvurencompetitie. Zondagavond om 20.00 uur worden de paasvuren ontstoken.

Bij Dijkerhoek was de vreugde groot. „Jaaah. Hattrick. Eerste prijs!”, aldus de winnaars op Twitter.

Ook Duitsland kent een traditie van paasvuren, maar die zijn zaterdag al aangestoken. Door oostenwind trekt de rook daarvan momenteel over Groningen en Drenthe en leidt tot smog en slechte luchtkwaliteit.

Zondag worden stankoverlast en smog door de rook van de Nederlandse paasvuren verwacht, tot in Rotterdam aan toe.