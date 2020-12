Huis vol met bierblikken, zwaar verwaarloosde kat aangetroffen

„Ik sta vaker tot mijn knieën in de bende, maar deze zaak heeft toch erg veel indruk op mij gemaakt”, aldus inspecteur Jolanda. Er kwam een melding binnen bij de Dierenbescherming over een magere kat, maar er bleek veel meer aan de hand te zijn.

„Toen we de woning uiteindelijk binnenkwamen zagen we direct wat voor enorme bende het was. Overal lagen bierblikken, het waren er echt duizenden. De overleden hond lag midden in de woonkamer. De vacht was nog herkenbaar, maar het grootste gedeelte was al helemaal verdroogd. De hondenmand lag ook vol bierblikken.”

Ⓒ Dierenbescherming

Niet veel later werd de kat aangetroffen, die opgesloten zat in een zeer vervuilde kamer. De vacht van het dier was zo vervuild dat er al stukjes huid loskwamen. „Ik hoorde de kat heftig miauwen, echt in paniek. En toen ik bovenkwam sprong het beestje zowat tegen mij op.” De kat is meteen naar de dierenarts gebracht. „We hadden niet veel later moeten komen.”

De vervuilde kamer waar de kat verbleef Ⓒ Dierenbescherming

De man heeft afstand gedaan van zijn huisdier.