Vliegtuig crasht tijdens start en vliegt in brand in China

Op foto's op sociale media is te zien hoe enorme vlammen en dikke rook opstijgen aan de linkerzijde van de Airbus SE A319. Ook circuleren er foto's van passagiers die met bagage in hun handen over de startbaan rennen.

Wat er precies misging bij de start is niet bekend. Het vliegtuig had de Tibetaanse stad Nyingchi als bestemming. Twee maanden geleden stortte een vliegtuig van China Eastern Airlines neer in de zuidwestelijke provincie Guangxi. Daarbij kwamen alle 132 inzittenden om het leven.