Man in elkaar geslagen met honkbalknuppel in Apeldoorn

De mishandeling vond plaats in Apeldoorn. Volgens het bericht op Burgernet had de man een honkbalknuppel bij zich. Het slachtoffer, volgens De Sentor een man, is na de mishandeling per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De krant meldt dat hij in scheur in zijn oor heeft. Het zou gaan om een ruzie in de relationele sfeer.

De verdachte is aangehouden. De politie wil op dit moment niets kwijt over de toedracht van de mishandeling.