Lijnbus volledig uitgebrand in woonwijk Eindhoven

De brand in de lijnbus aan de Diamantring in het noorden van Eindhoven ontstond omstreeks 06.30 uur. De woordvoerder van de brandweer laat weten dat het vuur snel onder controle was en dat huizen in de wijk geen schade hebben opgelopen. „Wel is door de brand een auto in de wijk beschadigd.”

De oorzaak van de brand is onbekend. De zegsman van Hermes laat weten dat de brand vermoedelijk ontstond in het motorcompartiment van de dieselbus.