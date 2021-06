Brandweer haalt slapende man van negen meter hoge richel: ’Hij bleef gewoon doorslapen’

Agenten troffen een man in aan die in slaap was gevallen op een richel van het Goodstay-gebouw aan de I.B.C.-weg in Best, waar volgens Omroep Brabant arbeidsmigranten verblijven.

Met een hoogwerker van de brandweer is de man veilig naar beneden gebracht, laat de politie weten. „Maar hij bleef gewoon doorslapen”, laat de politie weten op Instagram. „De man rook naar alcohol en is daarom gecontroleerd door ambulancepersoneel.”

Als de man tijdens zijn slaap een verkeerde beweging had gemaakt had hij zo’n negen meter naar beneden kunnen vallen, vertelt agent Patrick aan Omroep Brabant.

De man wilde niet verder geholpen worden. „Soms willen mensen onze goedbedoelde hulp niet accepteren”, besluit de politie op Instagram.