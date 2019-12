Ziekenhuis waarschuwt voor extreme gladheid

In de twee vestigingen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid en Hoofddorp zijn de afgelopen drie uur maar liefst 35 mensen binnengebracht, die zijn gevallen op glad wegdek. Een woordvoerster: ,,Via sociale media en landelijke media willen wij waarschuwen, want het overvalt ons wat er allemaal wordt binnengebracht. Mensen hebben blijkbaar niet door dat het zo glad is.”

Breuken

In Hoofddorp vonden de afgelopen uren zes operaties plaats aan allerlei breuken. ,,Pols, heup, sleutelbeen; er is niet echt een lijn in te ontdekken. En dat geldt ook voor de leeftijden. Dit treft niet alleen oudere mensen, maar echt allerlei verschillende leeftijden worden de Eerste Hulp binnengebracht. Van twee jaar tot negentig jaar.”

Omdat het weer in ieder geval nog een aantal uren en wellicht een aantal dagen aanhoudt, waarschuwt het Spaarne Gasthuis. ,,Dit weer overvalt blijkbaar. En dan geldt dat vooral voor fietsers en scooters. Omdat er zoveel mensen werden binnengebracht, besloten wij tot deze waarschuwing.”