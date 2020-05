Nederlander dood gevonden in huis Portugal, ’sterke vermoedens van moord’

De man werd in het weekend voor het laatst gezien op een feestje waar hij met vrienden was. Omdat ze al een paar dagen geen contact meer met hun vriend konden krijgen, sloegen ze alarm. Donderdag om 11.00 uur werd de man dood gevonden in zijn woning in Sítio do Barranco Novo, in Vila do Bispo, in de Portugese Algarve.

Dat melden Portugese media. De man zou onder meer verwondingen aan zijn gezicht en zijn hoofd hebben. Er zijn vermoedens van moord. Hij zou volgens de plaatselijke autoriteiten al ’minimaal 24 uur’ dood in zijn huis hebben gelegen.

De sporen die in het huis werden gevonden doen vermoeden dat de man door geweld om het leven is gekomen. Volgens TV1 zijn er in het huis sporen van braak en ligt het huis vol met glasscherven.