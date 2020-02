Brabant is het stemkompas

In Vught plakt de lijsttrekker van 50 Plus met zijn vrouw zelf de posters. In Den Haag weten ze: wie in Brabant wint, maakt ook kans de grootste te worden in de landelijke politiek. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Geruisloos onderhandelde het CDA in onder andere Overijssel en Limburg met Forum voor Democratie. Hoe anders is dat in Brabant. Was het écht alleen de blundertweet van Thierry Baudet die de schijnwerper zette op deze provinciale formatiepoging met Forum, of kijken we hier naar een vroege aftrap van landelijke verkiezingen in het ’Ohio van de lage landen’?