Duizenden telefoontjes naar coronahulplijn, maar één belletje zal Siddre nooit meer vergeten

Premium Binnenland

Oefenhuis voor ouders met zieke kinderen

Ernstig chronisch zieke kinderen verblijven vaak langdurig in het ziekenhuis. Ze zijn 24 uur per dag afhankelijk van complexe medische zorg. De overstap van het ziekenhuis naar thuis is voor ouders en het gezin buitengewoon lastig, zo blijkt in de praktijk. Daarvoor komt een oplossing: Het Jeroen Pi...