Psychotische moeder die haar baby doodde voor rechtbank

Justitie verdenkt de vrouw van moord. E. zou haar baby een paar weken na de geboorte met grof geweld hebben gedood. Daarna zou ze het babylichaam in een sporttas hebben verstopt.

De vrouw wordt daarnaast aangeklaagd voor ernstige mishandeling van haar 7-jarige dochter. De moeder heeft haar volgens het Openbaar Ministerie onder meer in een arm gestoken met een puntig voorwerp, zoals een schaar. Dat zou zijn gebeurd in dezelfde periode dat de baby is vermoord, zegt E.’s advocaat Theo Schut.

Psychose

Deze oudste dochter werd in 2014 al eens gewurgd door haar psychotische moeder, wat ze toen ternauwernood overleefde. De moeder werd in 2015 ontslagen van rechtsvervolging en kreeg in de jaren daarna intensieve psychische begeleiding. Volgens haar advocaat, die in de jaren daarna regelmatig contact met de moeder hield, sloegen deze therapieën aan en leek ze daar goed uitgekomen.

Schut zegt dat de vrouw in augustus hoogstwaarschijnlijk opnieuw onder invloed van een psychose was toen ze haar baby doodde. Het is aan deskundigen om dit op basis van een nieuw persoonlijkheidsonderzoek vast te stellen.

Het gezin stond onder toezicht van de Jeugdbescherming en een aantal andere hulpinstanties. De Jeugdbescherming reageerde in augustus met grote verslagenheid op de vondst van de dode baby in het gezin.