Raadsels rond moeder die baby ombracht: ’Dit zag ik niet aankomen’

AMSTERDAM - De 30-jarige Chamira E. heeft haar zoontje in augustus vermoedelijk in een psychose om het leven gebracht. Het gaat nog steeds niet goed. Haar advocaat vertelt dat ze geregeld in de isoleercel in de gevangenis in Zwolle zit. Chamira E. wordt binnenkort zowel psychologisch als psychiatrisch onderzocht. „Ze heeft zo hard aan zichzelf gewerkt de afgelopen jaren. En dan gaat het mis.”