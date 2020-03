Nederland krijgt mondkapjes en handschoenen van Chinese airlines

Een Xiamen Airlines-vliegtuig met 80.000 mondkapjes en 50.000 handschoenen, geschonken door de Chinese partners van KLM, landde woensdagochtend op Schiphol. De eerste zending is in ontvangst genomen door KLM-topman Pieter Elbers en Erasmus MC-bestuursvoorzitter Ernst Kuipers. „Dit soort leveringen onderstreept het grote belang van luchtverbindingen in het algemeen en die met China in het bijzonder”, aldus KLM.