Laatste treinstellen Voorschoten dinsdagavond weggehaald

De bergingswerkzaamheden op de plek van het treinongeluk. Ⓒ ANP / ANP

VOORSCHOTEN - Vanwege de harde wind die dinsdag wordt voorspeld gaat ProRail in de avond verder met het weghalen van de twee treinstellen die in het weiland bij Voorschoten liggen na het ongeluk een week geleden. Naar verwachting gaat de wind in de avond liggen en is het dan veilig om de treinstellen op te takelen.