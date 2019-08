Honger in Jemen

Voedselhulp, zoals hier van het World Food Programme, komt slechts mondjesmaat Jemen binnen. Ⓒ FOTO REUTERS

SANA’A - Zeker 2,5 miljoen ondervoede kinderen in Jemen dreigen de komende weken in levensgevaar te komen omdat er niet genoeg geld is voor hulpmiddelen. Van de beloofde donaties is minder dan de helft uitgekeerd.