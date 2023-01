Premium Het beste van De Telegraaf

Frankrijk plat door stakingen en demonstraties tegen pensioenhervorming

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

’Vecht tegen Macrons pensioen’ aldus deze demonstrant in Rennes, die de daad bij het woord lijkt te voegen. Ⓒ AFP

PARIJS - Het leven in Frankrijk is op deze ’zwarte donderdag’ flink verstoord. Vooral in het onderwijs en het openbaar vervoer is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de vakbonden om het werk neer te leggen. Zij zijn fel tegen de plannen van president Macron, die de pensioengerechtigde leeftijd wil verhogen van 62 naar 64 jaar.