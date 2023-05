Premium Het beste van De Telegraaf

Inwoners Llandovery lopen weg met koning Charles: ’Hier was hij echt zichzelf’

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Michael Witby. Ⓒ Telegraaf

Llandovery - De eind deze week te kronen koning Charles stond het grootste deel van zijn leven bekend als prins van Wales. Dat is ook het land waar hij echt zichzelf kon zijn. Dat is in ieder geval de mening van de inwoners van Llandovery, het marktstadje in de buurt waarvan Charles in 2005 een eigen onderkomen kocht.