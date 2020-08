Topman Belgische politie stapt op na rel rond dood arrestant

Een agente in België brengt een Hitlergroet terwijl collega’s een arrestant hardhandig aanpakken. Ⓒ Nieuwsblad

BRUSSEL - Het hoofd van de Belgische luchthavenpolitie, tevens de tweede man van de federale politie, is opgestapt. Hij deed dat naar aanleiding van het bekend worden van het overlijden van een Slovaakse man in een politiecel in Charleroi in 2018, melden Belgische media.